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"Мы не зажравшаяся кучка городских сумасшедших"

Новости. Общество
16:00, 13 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Почему же горожане, проживающие в ЖК "Университетский", выступают против проекта ПетрГУ в его нынешнем виде?

Вот что активисты говорили на встрече с журналистом "Столицы на Онего".

"Городок у нас малоэтажный, людей не так много, но 99 процентов за то, чтобы лес сохранить. Мы не зажравшаяся кучка городских сумасшедших, как некоторые пытаются нас выставить. Мы не против строительства и не препятствуем развитию спортивной инфраструктуры. Мы хотим, чтобы сохранили часть лесополосы, так как по Конституции имеем право на нормальное проживание. Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность дышать чистым воздухом".

"Это реально здоровый лес в черте города. Хороший воздух. Здесь птицы пели, а сейчас замерли после рубки. Птицы перестали петь, видимо, в шоке от происходящего".

"Зачем губить готовую природную среду для таких же видов спорта, которые они хотят реализовать в ФОКе? Здесь прекрасная тропинка, ходят люди с палками через лес. На лыжах катаются".

Как жители Университетского городка боролись за лес и смогли не допустить незаконной рубки. О противостоянии читайте здесь.

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-07-13 16:16:38
Хм . Люди у нас хорошие , а чинуши нет .
новый
2020-07-13 16:15:49
Нет. Вы именно зажравшаяся кучка. Мы не желаем вас видеть в центре города.
кир
2020-07-13 16:05:52
А не хотите, чтобы и вам высотки воткнули? А ведь воткнут при следующем заходе жадных богатеев.
Гость
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