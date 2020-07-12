Почему же горожане, проживающие в ЖК "Университетский", выступают против проекта ПетрГУ в его нынешнем виде?

Вот что активисты говорили на встрече с журналистом "Столицы на Онего".

"Городок у нас малоэтажный, людей не так много, но 99 процентов за то, чтобы лес сохранить. Мы не зажравшаяся кучка городских сумасшедших, как некоторые пытаются нас выставить. Мы не против строительства и не препятствуем развитию спортивной инфраструктуры. Мы хотим, чтобы сохранили часть лесополосы, так как по Конституции имеем право на нормальное проживание. Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность дышать чистым воздухом".

"Это реально здоровый лес в черте города. Хороший воздух. Здесь птицы пели, а сейчас замерли после рубки. Птицы перестали петь, видимо, в шоке от происходящего".

"Зачем губить готовую природную среду для таких же видов спорта, которые они хотят реализовать в ФОКе? Здесь прекрасная тропинка, ходят люди с палками через лес. На лыжах катаются".

Как жители Университетского городка боролись за лес и смогли не допустить незаконной рубки. О противостоянии читайте здесь.