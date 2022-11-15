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«Мы попали под выдаивание денег»: оператор по вывозу мусора в Карелии навязывает оплату всем подряд

Новости. Общество
15:17, 06 Декабря 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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ООО «Карельский экологический оператор», действуя в рамках закона, делает должниками все юридические лица подряд — даже те, которые не могут производить мусор.

Руководитель одной из карельских НКО поделился историей о том, как компания «Карельский экологический оператор», отвечающая за вывоз мусора, буквально навязывает оплату всем подряд, наживаясь даже на организациях, которые мусор не производят.

Как отметил на своей странице в соцсети руководитель НКО Илья Тимин, пока у людей повестка в основном состоит из внешнеполитической обстановки, тихо и за их спиной, происходят весьма обычные необычные вещи, которые ударят по кошельку тех, кто не сидит в чиновничьих кабинетах.

ООО «Карельский экологический оператор», по его словам, разослало навязанные договоры, где заранее указало задолженности за вывоз мусора. При этом даже случаи, когда юрлицо деятельности не ведет и, соответственно, никакого мусора производить не может, регоператора не останавливают — деньги должны все.

«Кто не чиновник и работает на себя — знает, что заниматься бизнесом — это как жить на горячей сковороде. Нередкие случаи, когда на одном учредителе числится несколько организаций для оптимизации бюрократических процессов. И вот этот самый учредитель, зарегистрировал у себя в квартире все эти ООО или НКО. И теперь за каждое это ООО-НКО-ИП будет платить за вывоз мусора. И неважно, что как собственник помещения он уже платит, и не важно, что организация не ведет деятельности или ведет ее не по этому адресу и в другом регионе. Счет и договор будут навязаны по адресу регистрации, который, как правило, используется только для почтовых уведомлений», — написал руководитель спортивно-экологического клуба «Пилигрим» Илья Тимин.

Многие НКО вынуждены будут ежемесячно искать средства, чтобы ни за что платить «Карельскому экологическому оператору», в противном случае становясь должниками с последствиями вплоть до ликвидации и перехода в неформальный режим.

«Наш Спортивно-экологический клуб „Пилигрим“ одна из старейших детских общественных организаций Карелии. Мы никогда не занимались зарабатыванием денег, а только вкладывали в общество свои силы, время и ресурсы. А теперь мы также попали под подобное выдаивание денег», — заявил Тимин

Как в ООО «Карельский экологический оператор» объяснили сложившуюся ситуацию, читайте статью в «Столице на Онего».

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