Жители села Бочилово в Пудожском районе рассказали, как выживать, когда власти о тебе не помнят.

В Бочилово на встрече с депутатом Заксобрания Карелии, лидером карельского отделения КПРФ Евгением Ульяновым местные жители рассказали, что власти в принципе о них забыли. Судите сами.

В поселке Бочилово хлеб привозят по расписанию, три раза в неделю, а автобусы расписания не имеют, их просто нет. Поэтому если нужно куда-то выехать, обычно в Пудож, жители просят частников, а те везут за деньги (минимум 500 рублей в одну сторону). Еще в деревне нет школы для старшеклассников, ее закрыли. Детей на учебу возят в райцентр. У взрослого населения нет работы. Мужчины, если получается, уезжают на вахту и привозят копеечку, заработанную где-нибудь в Архангельской области. Все жалуются, что им не разрешают ловить рыбу, даже на удочку ("а москвичам и питерцам - можно, они тут все перегородили"), и что вокруг практически не осталось леса – вырубили, а новый не посадили. В результате достать где-то дрова – это огромная проблема. Разве что валежник собирать, как в военные годы (кстати, недавно разрешили).

"Вы знаете, из-за массовой вырубки леса вокруг поселка, у нас даже климат поменялся, - рассказывают жители. – Стало холоднее, мы теперь на семи ветрах, а кругом – пустыня. А вторая экологическая беда – нам мусор некуда девать. Управляющей кампании в Бочилово нет, мусор не вывозится. Мы спрашиваем: так куда выкидывать?! Сами нашли место за поселком, предложили – давайте здесь свалку организуем. Приехали дяденьки из Минприроды, говорят – нельзя, рядом Водла течет. В результате мы просто стали выкидывать мусор в канавы, и он все равно попадает в реку. У нас все канавы и весь поселок мусором завалены".

Несмотря на то, что ни одна услуга ЖКХ в Бочилово, по сути, не оказывается, жители исправно кому-то и за что-то платят. Даже за соцнаем жилья и капремонт, хотя для всех очевидно, что никакого капремонта в ближайшие лет пятьдесят в поселке не предвидится. А потом он никому не будет нужен. Дома столько не живут.

Репортаж из Пудожского района: о чем еще рассказали жители деревень депутату Заксобрания Карелии Ульянову, читайте здесь.