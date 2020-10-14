Парламентская оппозиция в Карелии раскритиковала новый закон о выборах в Законодательное собрание республики.

"С каждой избирательной кампанией явка становится все ниже и ниже. Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить. Они не верят вам!", – с такими словами обратился 15 октября депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Справедливая Россия" Александр Федичев к членам фракции "Единая Россия", которые выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента.

Напомним, этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на " придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Кроме того, предложенный "единороссами" документ серьезно огранивает возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии больше не смогут участвовать жители других регионов страны.

Законопроект был подвергнут жесткой критике со стороны карельской оппозиции на октябрьской сессии Законодательного собрания. Однако мнение оппозиции в нем ничего не решает, и в итоге против предложенных поправок проголосовали всего четыре депутата. 24 высказались за.

Читайте подробнее в статье "Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке".