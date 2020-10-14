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"Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить"

Новости. Политика
14:50, 15 Октября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Парламентская оппозиция в Карелии раскритиковала новый закон о выборах в Законодательное собрание республики.

"С каждой избирательной кампанией явка становится все ниже и ниже. Мы скоро уже не уговорим людей на выборы приходить. Они не верят вам!", – с такими словами обратился 15 октября депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Справедливая Россия" Александр Федичев к членам фракции "Единая Россия", которые выступили с инициативой принятия поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента.

Напомним, этот законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней, на " придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах" и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Кроме того, предложенный "единороссами" документ серьезно огранивает возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии больше не смогут участвовать жители других регионов страны.

Законопроект был подвергнут жесткой критике со стороны карельской оппозиции на октябрьской сессии Законодательного собрания. Однако мнение оппозиции в нем ничего не решает, и в итоге против предложенных поправок проголосовали всего четыре депутата. 24 высказались за.

Читайте подробнее в статье "Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке".   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-15 16:17:15
России выборы не нужны. Люди темные не понимают ничего. Многим просто плевать. Была бы водка и хвост селедки.
zanoza
2020-10-15 15:58:57
Эта ЕР на какие только ухищрения не идёт, чтобы у кормушки остаться. А вот если бы депутаты от ЕР работали для народа и на его благо, а не на своё, тогда и люди бы голосовали и не надо было их на выборы за уши тащить. Долго ли продержится эта партия на подтасовках в выборах, думаю что нет! Делами нужно доказывать свою состоятельность, а не махинациями на выборах.
Off
2020-10-15 15:51:41
Как же жулики держаться за власть . Их в дверь ..они через пеньки и подворотни.
zanoza
2020-10-15 16:00:09
Off, ++++++++++
Беня
2020-10-15 15:44:04
Ай, ну их нафиг. Дрессируемый навык надо подкреплять. Вот собачачники подтвердят. А они шо делают? Но явку они хотят.
Ткачев
2020-10-15 15:13:48
Совестливо и гадливо на душе. Как из душа окатило. Что же будет с родиной и нами?
Беня
2020-10-15 15:41:05
Ткачев, то же шо и всегда :)
Ибо прогресса не существует, земля кругла. а время циклично. :)
И все уже придумано до нас :)
Ткачев
2020-10-15 16:15:46
Беня,
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"©
кир2
2020-10-15 15:11:16
Добьют едросы выборную систему и так никто уже никого не избирает , кругом липа . Развалят демоны Россию .
однозначно
2020-10-15 15:02:52
Хде ихняя петеляева ? Депутатом числится а заседания не посещает. Гнать в шею училку бывшую. Карелия устала от бывших училок.
тетка
2020-10-15 15:09:00
однозначно, ты - это не Карелия.
Leopol'd
2020-10-15 14:59:24
ЕР ОЧЕНЬ надо не очень провалить выборы. Без шулерства, обычные подлоги уже не спасают.
Гость
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