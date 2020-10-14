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Законодательное собрание Карелии поддержало введение трехдневного голосования на выборах депутатов республиканского парламента

Новости. Политика
11:29, 15 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В наблюдении за карельскими выборами не смогут участвовать жители других регионов.

Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало 15 октября в первом чтении проект поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента, предложенных членами фракции "Единая Россия" Анной Лопаткиной, Вадимом Андроновым, Ириной Кузичевой, Ольгой Шмаеник и Леонидом Лиминчуком, а также членом фракции КПРФ Валерием Шоттуевым, который, напомним, ранее был исключен из партии. Законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Кроме того, поддержанный документ серьезно ограничил возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии не смогут участвовать жители других регионов страны.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-15 12:16:12
Нельзя останавливаться на достигнутом!
Предлагаю расширить действие закона. Председателей ТСЖ избирать неделю, с предоставлением оплачиваемого отпуска. А депутатов сельских поселений не менее десяти дней, с предоставлением трех дней на гуляния и опохмел!
Саныч
2020-10-15 12:12:49
Чушь. Надо так: выборы прошли-начинаем голосовать следующие.
David
2020-10-15 12:05:04
Спасибо за список фамилий!
протестанутый
2020-10-15 11:55:54
Шах и мат либерастам. Мы здесь власть.
Гость
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