Законодательное собрание Карелии поддержало введение трехдневного голосования на выборах депутатов республиканского парламента

В наблюдении за карельскими выборами не смогут участвовать жители других регионов.

Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало 15 октября в первом чтении проект поправок в закон о выборах депутатов республиканского парламента, предложенных членами фракции "Единая Россия" Анной Лопаткиной, Вадимом Андроновым, Ириной Кузичевой, Ольгой Шмаеник и Леонидом Лиминчуком, а также членом фракции КПРФ Валерием Шоттуевым, который, напомним, ранее был исключен из партии. Законопроект предусматривает, в частности, возможность проведения голосования на региональных парламентских выборах в течение трех дней и увеличивает избирательный фонд кандидатов с 5 до 30 миллионов рублей, а избирательных объединений – с 60 до 150 миллионов.

Кроме того, поддержанный документ серьезно ограничил возможность наблюдения за выборами. Как говорится в законопроекте, "наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме Республики Карелия". Таким образом, в наблюдении за парламентскими выборами в Карелии не смогут участвовать жители других регионов страны.