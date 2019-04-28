"Мы стали готовы в гражданском служении ближним наполниться благоуханием веры"

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики, а также митрополита Петрозаводского и Карельского Константина со Светлой Пасхой.

"С чувством великого душевного торжества и ликования сердечно поздравляю Вас, священнослужителей, монашествующих и всех православных верующих Республики Карелия со Светлым Христовым Воскресением!, - цитирует Парфенчикова пресс-служба правительства. - Идеалы христианства всегда являлись ориентиром высокой духовности и мерилом нравственности людей. Поэтому Пасхальная радость живет в наших душах, невзирая на исторические катаклизмы и житейские бури.

Мы стали готовы в гражданском служении ближним, отдавая силы и любовь, наполниться благоуханием веры, надежды, верности и безоговорочной щедрости духовного самопожертвования.

Правительство Республики Карелия стремится укреплять сотрудничество с Русской Православной Церковью в различных социально значимых областях, проявлять заботу о сохранении и возрождении православных святынь, расположенных на территории нашего северного края.

Да пребывают в дни Пасхи Христовой по Вашим молитвенным трудам, уважаемый Владыка, согласие, мир и любовь в каждой церковной обители, в каждой семье, в каждом доме!".