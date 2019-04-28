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Новости. Общество
09:09, 28 Апреля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

"Мы стали готовы в гражданском служении ближним наполниться благоуханием веры"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики, а также митрополита Петрозаводского и Карельского Константина со Светлой Пасхой.

"С чувством великого душевного торжества и ликования сердечно поздравляю Вас, священнослужителей, монашествующих и всех православных верующих Республики Карелия со Светлым Христовым Воскресением!, - цитирует Парфенчикова пресс-служба правительства. - Идеалы христианства всегда являлись ориентиром высокой духовности и мерилом нравственности людей. Поэтому Пасхальная радость живет в наших душах, невзирая на исторические катаклизмы и житейские бури.

Мы стали готовы в гражданском служении ближним, отдавая силы и любовь, наполниться благоуханием веры, надежды, верности и безоговорочной щедрости духовного самопожертвования.

Правительство Республики Карелия стремится укреплять сотрудничество с Русской Православной Церковью в различных социально значимых областях, проявлять заботу о сохранении и возрождении православных святынь, расположенных на территории нашего северного края.

Да пребывают в дни Пасхи Христовой по Вашим молитвенным трудам, уважаемый Владыка, согласие, мир и любовь в каждой церковной обители, в каждой семье, в каждом доме!". 

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Комментарии

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Мизантроп
2019-04-28 10:39:51
Во истину мир, труд, май!
goo
2019-04-28 10:22:38
А почему светский руководитель изъясняется такими странными выражениями? Похоже на троллинг.
Ded
2019-04-28 09:27:39
- Житие мое...
- Что житие твое, пес смердячий?!
-Паки и паки, иже херувимы… Вельми понеже. Весьма вами благодарен...
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