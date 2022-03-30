«Мы вместе»: в Карелии с аншлагом прошел митинг-концерт в поддержку жителей Донбасса и военнослужащих РФ

По приглашению Главы Карелии юные таланты творческого объединения «Хрустальное СоZVездие» из разных регионов страны приехали в Петрозаводск, выразив гражданскую позицию и благодарность военнослужащим, участвующим в военной спецоперации на Донбассе.

18 апреля, в День воинской славы России, в Музыкальном театре Карелии прошел митинг-концерт в поддержку Президента России Владимира Путина, Вооружённых Сил Российской Федерации и жителей Донецкой и Луганской республик.

По приглашению Главы региона Артура Парфенчикова в Петрозаводске выступили участники творческого объединения «Хрустальное СоZVездие». Юные таланты из Карелии, Крыма, Чукотки, Тульской, Нижегородской, Липецкой, Ленинградской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга исполнили как любимые песни военных и послевоенных лет, так и новые музыкальные произведения. Все артисты в разное время были победителями фестиваля — конкурса для одаренных детей сотрудников правоохранительных органов «Хрустальные звездочки», созданного по инициативе Артура Парфенчикова в 2008 году. У его истоков стоял народный артист СССР Иосиф Кобзон, который на протяжении многих лет был бессменным председателем жюри. Выступление артистов «Хрустального Созвездия» в концертах, приуроченных к значимым историческим датам, стало доброй традицией.

Как отметил Глава Карелии, в любые времена песни вдохновляют, поддерживают дух, дают силу и надежду, сохраняют великую память.

«Этот концерт — еще один символ нашего единения, нашей поддержки Президента России и российской армии, в том числе земляков, которые сегодня вновь сражаются с фашизмом. Вместе с ними наши молитвы и наша посильная помощь!», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Зрители концерта подпевали солистам известные песни, которые передаются из поколения в поколении: «Соловьи», «На безымянной высоте», «Я люблю тебя, жизнь». А песню «Верните память», которую исполнила Маргарита Петрухина, зал слушал стоя. Так жители республики почтили память карельских ребят, которые погибли в ходе спецоперации на Донбассе, исполняя свой служебный долг.

Вместе с молодыми талантами на сцену вышли популярные артисты Владимир Брилев, Евгений Южин, Богдан Шувалов. Еще одним гостем концерта стал актер, каскадер и представитель Общероссийской федерации рукопашного боя по вопросам культуры и искусства Алик Гульханов. Вместе со всеми участниками концерта и всем залом он исполнил знаменитую песню «Выйду ночью в поле с конем».