Мы выгодно отличаемся от конкурентов

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16:16, 05 Августа 2021
фото: © «ОнегоСтройСервис»

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В управляющей организации «ОнегоСтройСервис» рассказали о сферических зеркалах и фирменных коврах в подъездах многоквартирных домов.

«Наши клиенты — собственники квартир и офисов в многоквартирных домах. Мы уделяем особое внимание их пожеланиям и просьбам. Как правило, обращения поступают к нам через форму обратной связи или на общих собраниях, которые мы проводим», -  рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Мария Мешкова. 

Особенно в компании приветствуют конструктивную критику в свой адрес.

Управляющей организации нравится находить разумные и правильные решения. Здесь видят, как в долгосрочной перспективе они приносят пользу людям.

Где-то для утверждения дополнительных затрат требуется проведения общих собраний. Многие вопросы решаются в рамках платы за содержание жилья.

Например, в июне на выезде из дворовой территории жилого комплекса «Sky Tower» по просьбе жителей было установлено сферическое зеркало. Такое решение было принято в связи с наличием «слепой зоны». У водителей появилась возможность определить момент для безопасного выезда, что минимизирует риск дорожно-транспортного происшествия.

В жилом комплекса «Панорама» и в доме N26 по ул. Свердлова на общих собраниях собственников помещений были приняты решения о размещении во входной зоне грязезащитных ковриков. Они удерживают до 90% грязи, проникающей в помещения с улицы, а также обеспечивают безопасность, снижая вероятность получения травмы во время дождей и снегопадов. В этом году дополнили ковры фирменным логотипом. Это совместный проект «ОнегоСтройСервис» с компанией Линдстрем.

Жилые комплексы «Изумрудный» и «Каскад» могут похвастаться «зелёными коврами». За дополнительную плату перечень стандартных услуг по уходу за газонами в этих комплексах существенно расширен. Дополнительный уход включает в себя работу ландшафтного дизайнера, удаление сорняков, подкормку органическими удобрениями, уход за зелёными насаждениями.

В жилом доме №12 по ул. Братьев Озеровых завершен монтаж системы видеонаблюдения из 19 камер, включая 5 камер в лифтах. Общая стоимость работ составила 447.385 рублей. Собственники квартир имеют возможность в онлайн режиме из любой точки мира через мобильное приложение просматривать камеры. Дом сдан в эксплуатацию 4 года назад. Очевидно, что с принятием этого решения безопасность проживания в доме существенно повысится.

По всем вопросам и предложениям Вы можете обратиться через форму обратной связи на нашем сайте https://oss-rk.ru/forma-obratnoj-svyazi или по телефону 504-504.

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