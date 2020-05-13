Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов объяснил, почему реконструкция Нацмузея исключена из ФЦП к юбилею Карелии

Виктор Россыпнов на заседании профильного комитета карельского парламента заявил, что реконструировать Национальный музей республики в рамках федеральной целевой программы невозможно, поскольку необходимая документация для проведения работ не готова. Россыпнов подчеркнул, что вхождение в проект на таких условиях равнозначно "мине замедленного действия".

"Действительно, срок разработки проектно-сметной документации – год. И мы понимаем, что мы ни при каких возможных вариантах не можем этот объект исполнить в рамках федеральной целевой программы. … Данное решение вынужденное, единственно возможное. Мы не можем сейчас просить деньги на тот объект, который не сможем до конца 2021 года построить. Мы заложим себе мину замедленного действия, это же очевидно. Кроме того, там будут недостоверные данные, если мы заявимся на объект до 2021 года. Мы только к лету следующего года в лучшем случае получим ПСД с главгосэкспертизой. Без ПСД мы не можем получить финансирование на строительство", - заявил министр.

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