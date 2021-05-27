Мыши устроили пожар и сожгли жилой дом

В австралийском штате Новый Южный Уэльс, шестой месяц страдающем от нашествия грызунов, мыши устроили в доме опасное замыкание.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на News.com.au.

Пожар начался, когда хозяйки, медсестры Ребеки Уорд, не было дома. По версии полиции, причиной возгорания стало замыкание, вызванное мышами, повредившими проводку. Трое детей Уорд, которые находились внутри дома, успели выбежать на улицу, а сосед спас их питомцев: мопса Литтл-Мисс и кошку Лекси. Сам дом и все имущество, которое было у семьи, оказались уничтожены огнем.

«К тому времени, когда я приехала, дом был полностью охвачен пламенем, — рассказывает Уорд. — Сотрудница полиции, которая там была, рассказала, что видела мышей, прыгавших с крыши, чтобы спастись от огня».

Грызуны стали плодиться на востоке Австралии после урожайного 2020-го года. Нашествие началось в Новом Южном Уэльсе, затем полчища мышей захватили Квинсленд и Южную Австралию и продолжают распространяться. Они уничтожают посевы и проникают в жилые дома, школы и больницы. Нанесенный ущерб оценивается в миллионы австралийских долларов (сотни миллионов рублей), пишет Daily Mail.