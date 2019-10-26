Крыса пришла за покупками в магазин в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Покупатели в одном из сетевых магазинов в столице Карелии гоняли по торговому залу грызуна.

Неприятный сюрприз ждал петрозаводчан в магазине на Казарменской, 2. Крыса свободно бродила по торговому залу, не обращая внимания на покупателей.

Видео "За покупочками" со "Столицей на Онего" поделились читатели.