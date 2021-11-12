На 22% вырос объем ипотечного портфеля Сбербанка в Карелии

По итогам 10 месяцев текущего года ипотечный портфель Сбербанка в Карелии вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27 млрд рублей.

Всего с января по октябрь 2021 года Сбер выдал в регионе более 4,1 тысячи кредитов на сумму свыше 9 млрд рублей, что на 21% больше в денежном выражении, чем в прошлом году. 22% от объема оформленных кредитов приходится на льготную ипотеку «Господдержка 2020».

Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 300 тысяч рублей и в октябре 2021 года достиг 2,2 млн рублей.

«Мы стремимся поддерживать своих клиентов и предлагаем несколько программ со специальными условиями по ипотеке. Так, в этом месяце для зарплатных клиентов банка на 0,3 п.п. снижены процентные ставки по ипотеке для семей с детьми при первом взносе от 20%, а для не зарплатных клиентов на 0,2. п.п. — при подтверждении дохода справкой из ПФР и на 0,3 п.п. — на новостройки при оформлении ипотеки по двум документам. Дополнительно понизить ставку по ипотеке можно с помощью сервиса электронной регистрации», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Клиенты Сбера также могут купить квартиру в новостройке или апартаменты, находящиеся в залоге у Сбера. Условия кредитования распространяются на программу господдержки для семей с детьми.

Подробную информацию обо всех ипотечных программах банка вы можете узнать на сайте DomClick.ru.

Ипотека с господдержкой для семей с детьми:

Период действия Госпрограммы

Заключение кредитных договоров – с 07.02.18.

Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.22 (включительно). При рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 01.07.2022

по 31.12.2022 выдача кредита возможна в срок до 01.03.2023 (включительно).

В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок

до 31 декабря 2027 г. включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы:

Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином

РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»

Валюта кредитования

Рубли РФ

Программы кредитования

* Приобретение готового жилья

* Приобретение строящегося жилья

* Строительство жилого дома

Срок кредитования

От 12 месяцев до 30 лет

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской

области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов в остальных регионах

Обращаем внимание: в рамках Госпрограммы не допускаются сделки с недофинансированием!

Первоначальный взнос

от 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не допускается

подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными

лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков.

Страхование

* Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк.

Возраст на момент предоставления кредита

не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору

75 лет (от 21 года при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения Заемщику/старшему из Созаемщиков 75 лет)

Стаж работы

От 3-х месяцев на нынешнем месте работы.

Гражданство

Российская Федерация

Ипотека по двум документам:

Первоначальный взнос

от 20%

Срок кредита

до 30 лет

Минимальная сумма кредита

300 тыс руб.

Максимальная сумма кредита

60 млн руб.

Возраст на момент предоставления кредита

не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору

65 лет

Суммарный трудовой стаж

не менее 1 года (за последние 5 лет) при условии, что срок работы на текущем месте работы (текущем и предыдущем месте

работы – в случае перехода на новое место работы в порядке перевода) на дату предоставления пакета документов в Банк составляет не менее 6 месяцев

Процентные ставки

Особое условие распространяется на клиентов, не получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке.

В рамках данного условия применяется базовая процентная ставка по основным продуктам жилищного кредитования, а также действующим

акциям, увеличенная на 0,6 процентных пункта.