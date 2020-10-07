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На Аляске выбрали самого располневшего медведя (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 08 Октября 2020
фото: Боак
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В Национальном парке Катмай на Аляске с 30 сентября по 6 октября прошёл ежегодный конкурс "Неделя толстых медведей".

Победителя выбирают зрители, голосуя за самого располневшего и приглянувшегося обитателя заповедника. Из более чем 2200 бурых медведей, чемпионом стал 747-ой. В парке Катмай заявили, что победа была заслуженной. Об этом информирует Tjournal.ru.

"В этом году 747-ой действительно набрал лишние килограммы. Уже в июле он выглядел достаточно толстым, чтобы впасть в спячку, но всё же продолжал есть, пока его живот не стал волочиться по земле к концу сентября", - гласит заявление Национального парка Катмай.

Вес медведей заповедника к спячке может достигать 1000 фунтов (453 кг). Этому способствует большое количество лосося в месте обитания: по словам медиа-рейнджера парка Наоми Доук, в этом году оно стало рекордным. Также такому набору веса помог запрет на посещение парка из-за пандемии: ограничения "передали реку медведям".

Главным соперником 747-ого стал медведь Чанк. "Они сражаются друг с другом не только в финале конкурса, но также являются реальными конкурентами в жизни", — сказал натуралист на explore.org и бывший смотритель парка Майк Фитц. Самцы бросают вызов, когда ищут наиболее продуктивные места для рыбной ловли и возможности для спаривания, которые ограничены.

Национальный парк Катмай является одной из самых диких земель в США. А толстые медведи – результат бережного отношения к природе. Власти штата Аляска гарантируют, что количество лососей будет достаточным для поддержания формы медведей и комфортной жизни.

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