На автобусном маршруте в Карелии появилась дополнительная остановка

Дополнительный остановочный пункт обустроили на маршруте Петрозаводск - Суоярви.

Как сообщили в официальном паблике автовокзала, с 13 декабря вносятся изменения в маршрут автобусов № 522 Петрозаводск — Суоярви.



Появился новый остановочный пункт «Станция Суоярви-1», расположенный возле железнодорожного вокзала.





Эта остановка теперь является конечным пунктом. Отметим, из Петрозаводска автобусы по этому маршруту отправляются в 07.05 и 14.15.



При этом сохраняется остановка «Суоярви АС».



Ранее сообщалось, что на официальном сайте автовокзала запущен тестовый вариант интерактивной карты Заозерского направления.