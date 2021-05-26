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На Байконуре разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран»

Новости. Общество
21:30, 26 Мая 2021
фото: © РИА Новости

Уличные художники два дня добирались до космодрома по степи.

Недостроенный космический челнок «Буран», который находится в монтажно-заправочном комплексе Байконура, оказался разрисован граффити. Как сообщило РИА Новости, уличные художники написали на борту космического корабля «Добро», «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». 

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По словам одного из авторов граффити, художники два дня добирались до космодрома по степи. «В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко – если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать, не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен», – рассказал граффитист в соцсетях.

На инцидент отреагировали в «Роскосмосе». Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил взять под охрану монтажно-заправочный корпус, где хранится «Буран».

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