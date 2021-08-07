Он станет площадкой для взаимодействия с экспертами, активистами общественных организаций и волонтерами.

9 августа на базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Карелии открылся штаб общественной поддержки. Он станет площадкой, на которой будут проводиться приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии с привлечением экспертов из сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и других, а также онлайн-мероприятия, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами.

«Мы знаем, насколько у нас в Карелии активное гражданское общество, какой мощный импульс к развитию в последнее время получило волонтерское движение. У активистов общественных организаций, волонтеров немало важных, интересных инициатив. Главная задача штаба — объединить усилия людей, которые вместе с партией готовы воплощать в жизнь идеи и предложения по развитию нашей республики», — сказал на открытии штаба секретарь Карельского регионального отделения партии Элиссан Шандалович.

В свою очередь премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик отметил, что органы исполнительной власти республики готовы принять активное участие в работе штаба общественной поддержки.

«Важно организовать на площадке штаба встречи и обсуждения наиболее важных и острых тем, касающихся значимых сфер развития республики. Главная ценность деятельности штаба — в получении руководством республики реального среза общественного мнения по злободневным вопросам, волнующим жителей Карелии», — сказал он.

В работе приемной штаба будет задействован экспертный ресурс общественных организаций, весь потенциал депутатского корпуса, юристов, руководителей министерств и ведомств республики, территориальных учреждений федерального уровня. Это поможет более оперативно работать с обращениями и пожеланиями граждан.

Возглавила штаб депутат Заксобрания Карелии, заместитель руководителя региональной Общественной приемной Марина Гуменникова.

«На базе штаба будут проходить сессии с привлечением экспертов совершенно разных направлений, — пояснила Марина Гуменникова. — Мы должны уделить этим вопросам пристальное внимание и проработать их решение. Главное, чтобы проблемы не просто прозвучали, но уже в рамках работы штаба были найдены решения, которые позволят в дальнейшем их быстрее реализовать».

В день открытия штаба соглашение о взаимодействии уже были подписаны с рядом НКО республики. Свои подписи под соглашением, в частности, поставили председатель регионального отделения Союза женщин России Елена Малышева, руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталья Вартанова, председатель Национально-культурной автономии белорусов Карелии Светлана Барташевич, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Закатов, председатель Союза юристов Республики Карелия Евгений Петров.