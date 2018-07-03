На базе ОТЗ белорусы построят завод по производству лесотехники

Белорусский холдинг планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода.

В Министерстве промышленности и торговли России состоялось подписание меморандума о намерениях между федеральным министерством, карельским правительством и компанией-инвестором ОАО "Амкодор" (Республика Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба главы Карелии.

Стороны подписали документ, подтверждающий их заинтересованность в создании производства современной лесозаготовительной техники: колесных харвесторов и форвардеров.

Согласно подписанному документу, белорусский холдинг "Амкодор" планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода (ОТЗ), который в настоящее время признан банкротом.

Что об этом говорят в правительстве Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".