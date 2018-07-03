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Новости. Экономика
11:52, 03 Июля 2018

На базе ОТЗ белорусы построят завод по производству лесотехники

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Белорусский холдинг планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода.

В Министерстве промышленности и торговли России состоялось подписание меморандума о намерениях между федеральным министерством, карельским правительством и компанией-инвестором ОАО "Амкодор" (Республика Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба главы Карелии.

Стороны подписали документ, подтверждающий их заинтересованность в создании производства современной лесозаготовительной техники: колесных харвесторов и форвардеров.

Согласно подписанному документу, белорусский холдинг "Амкодор" планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода (ОТЗ), который в настоящее время признан банкротом.

Что об этом говорят в правительстве Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-03 13:36:34
Бойся данайцев дары приносящих. Ещё древние так говорили. Верить никому нельзя. Молочные продукты низкого качества из Европы нам засылали, переработав у себя. А теперь обозлились, что их раскусили.
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