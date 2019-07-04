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Новости. Общество
12:03, 04 Июля 2019

На Белопорожских ГЭС начался финальный этап строительства

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Во вторник 2 июля в Кемский район с рабочим визитом посетил руководитель рабочей группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, заместитель Секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, сообщили в правительстве Карелии.

Во время поездки Рашид Нургалиев побывал на строительной площадке двух малых гидроэлектростанций на реке Кемь, встретился с представителями акционерного общества "Норд Гидро", которое реализует проект, и генерального подрядчика − компании "Карелстроймеханизация".

В июне были смонтированы заграждения, которые не позволят грунту и мелкому природному мусору попасть в зону водозабора.

Сейчас строители занимаются укреплением откосов, готовятся к посеву газона. Ведется монтаж основной металлоконструкции − с ее помощью будет регулироваться поток воды в период паводков. Предстоят также дальнейшие работы по прокладке линии электропередач. Сегодня на объекте в круглосуточном режиме трудятся около 270 человек. При необходимости их число может быть увеличено.

Проект строительства Белопорожских ГЭС стал первым на территории России, финансирование которого одобрено Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Объект включен в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы по развитию Карелии.

Строительство Белопорожских ГЭС подходит к важному этапу – в июле предполагается приступить к перекрытию русла реки Кемь. Наполнение водохранилища до проектных отметок запланировано на ноябрь этого года.

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