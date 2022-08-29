На берегу озера в Карелии начали строить интернат для пожилых и инвалидов

В Костомукше приступили к строительству интерната для пожилых и инвалидов, сообщил глава Карели Артур Парфенчиков.

«Это уникальный объект — современный, просторный, в живописном месте на берегу озера. С учётом новых нормативов это один из первых подобных проектов в стране», — написал глава на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, здание интерната будет 3-этажным. Оно рассчитано на 200 человек. Комнаты в основном будут двухместные с балконами.

«На территории будет парк, места для прогулок, в том числе для колясочников, площадка для занятий физкультуры и небольшой участок под огород, — рассказал глава Карелии. — Стройка не самая простая, да и сроки довольно сжатые — до конца 2024 года. Но в подрядчике, а это наша компания „КСМ“, мы уверены».