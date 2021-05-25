На частичной замене бортового камня при ремонте Октябрьского проспекта сэкономили 50 млн рублей

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему при ремонте городских улиц бортовой камень меняют не полностью, а частично.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский ответил на претензии горожан, связанные с тем, что при ремонте дорог в городе бортовой камень меняется не полностью.

«Решение о том, какие участки обновлять принималось исходя из состояния существующего бортовика, - пояснил Любарский. - Например, на Краснофлотской его будут менять целиком. А на Лесном и Октябрьском достаточно частичного обновления. Причем, там, где раньше был гранит – ставят новый гранит, а где был бетон – соответственно новый бетон».

По словам мэра, такой подход соответствует всем технологиям и позволяет сэкономить серьезную сумму.

«Отмечу, что экономия только по Октябрьскому проспекту составляет порядка 50 миллионов. На эти деньги мы ремонтируем Сулажгорскую и Новосулажгорскую улицы. Так что давайте зададим себе вопрос: поменяем бортовой камень на всем Октябрьском или подойдем к проблеме рачительно и отремонтируем две дополнительные улицы?».