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На частичной замене бортового камня при ремонте Октябрьского проспекта сэкономили 50 млн рублей

Новости. Общество
07:25, 26 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему при ремонте городских улиц бортовой камень меняют не полностью, а частично.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский ответил на претензии горожан, связанные с тем, что при ремонте дорог в городе бортовой камень меняется не полностью.

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«Решение о том, какие участки обновлять принималось исходя из состояния существующего бортовика, - пояснил Любарский. - Например, на Краснофлотской его будут менять целиком. А на Лесном и Октябрьском достаточно частичного обновления. Причем, там, где раньше был гранит – ставят новый гранит, а где был бетон – соответственно новый бетон».

По словам мэра, такой подход соответствует всем технологиям и позволяет сэкономить серьезную сумму.

«Отмечу, что экономия только по Октябрьскому проспекту составляет порядка 50 миллионов. На эти деньги мы ремонтируем Сулажгорскую и Новосулажгорскую улицы. Так что давайте зададим себе вопрос: поменяем бортовой камень на всем Октябрьском или подойдем к проблеме рачительно и отремонтируем две дополнительные улицы?».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-05-26 08:29:32
Ясно - решение принято.
И все же на Октябрьском проспекте стыкуют гранит и бетон.
Однако спасибо главе города за ответ - раньше такого не было.
Вопрос по Онежской флотилии и Судостроительной - на всем протяжении две маленькие выбоины и одна ямка - там замена одного только покрытия - точно надо делать все ???
Все документы оформлялись при старом главе и замы еще думали и работали по другому.
наташка
2021-05-26 07:42:43
ширшинское наследие еще долго разгребать придется
Гость
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