На что обратить внимание при выборе квартиры для большой семьи?

Как правильно выбрать квартиру для большой семьи?
Для верного решения обратимся к советам менеджеров отдела продаж строительной компании "Век".
Совет №1 Начните с места.
Месторасположение дома должно быть удобным: это близость объектов городской инфраструктуры: школ, детских садов, магазинов, мест для семейного отдыха, а также транспортная доступность района.
Совет №2 Выбирайте новостройку.
Чтобы не говорили в пользу вторички, практика доказывает: лучше покупать новостройку. Это не только новый дом, инженерные сети, современные решения, но и колоссальная экономия на коммунальных платежах.
Совет №3 Проверьте площадь квартиры на полезность, а планировку - на функциональность.
Выбирая квартиру, покупатели, как правило, делают упор на количество комнат, но гораздо важнее обратить внимание на площадь. Действительно ли она полезная? Давайте разберемся на примере планировки 4-комнатной квартиры в жилом комплексе "Симфония".
При входе отведено место под гардеробную, которая дает еще больше свободного пространства в самой квартире. Нет проходных комнат, каждая – полноценна и продуманна. Просторная гостиная может быть: как объединена с кухней в евроформат, так и представлять собой отдельную комнату в зависимости от ваших предпочтений, при этом в любом случае помещения будут наполнены светом и воздухом за счет больших окон. Предусмотрено 2 санузла, вмещающие необходимое количество техники и мебели, один из которых вы можете объединить с комнатой, получив спальню с ванной.
Совет №4 Обратите внимание на логику перемещения и сценарий.
Например, в представленной 4-комнатной квартире в жилом комплексе "Жемчужина" есть четкая логика размещения помещений: санузел – рядом со спальней, гостиная – с кухней, продумана расстановка мебели и учтено естественное освещение, а расположение дверей не "крадет" пространство, позволяя открывать одновременно вход в разные комнаты. Как и в предыдущей планировке, между гостиной и кухней нет несущей стены, что позволяет сделать перепланировку по вашему вкусу.
Данная планировка имеет и хороший сценарий: при входе отведено место для шкафа и под гардеробную нишу, а попасть в гостиную и кухню можно, не проходя мимо спален. Предусмотрена возможность зонирования, что немаловажно, так как в перспективе количество членов семьи и предпочтения по пространству могут меняться.
Совет №5 Оцените окна и балкон.
Чем больше окна – тем лучше освещена квартира, есть ощущение "простора", а расположение на разные стороны света позволит вам выбрать место и вид в зависимости от настроения. Балкон можно использовать как дополнительное рабочее пространство: мини-кабинет, зону для йоги или творчества.
Вид с 10 этажа ЖК "Симфония" на панораму города и Онежское озеро.
Совет №6 Подумайте об отделке заранее.
Строительная компания "Век" предоставляет услугу "отделка от застройщика" класса "Комфорт" или по индивидуальному дизайн-проекту. Квартира с отделкой – это удобно и практично: вы экономите свое время на поиск квалифицированных специалистов и подбор материалов, получаете гарантию на ремонт 5 лет, а также, в случае необходимости, можете включить стоимость отделки в ипотеку.
Совет №7 Выбирайте комфортные условия оплаты.
Подавляющая часть покупателей предпочитают рассрочку, ипотеку и акцию "квартира в зачет".
В жилых комплексах "Симфония", "Жемчужина" и "Каскад" учтены все вышеперечисленные пункты. Убедиться в этом лично вы можете, записавшись на индивидуальную экскурсию по новостройкам по телефону 33-00-43. Актуальная информация по ценам и планировкам всегда доступна на сайте.
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