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На что обратить внимание при выборе квартиры для большой семьи?

Новости. Экономика
13:00, 28 Октября 2020
фото: © "Век"
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Как правильно выбрать квартиру для большой семьи?

Для верного решения обратимся к советам менеджеров отдела продаж строительной компании "Век".

Совет №1 Начните с места.

Месторасположение дома должно быть удобным: это близость объектов городской инфраструктуры: школ, детских садов, магазинов, мест для семейного отдыха, а также транспортная доступность района.

Совет №2 Выбирайте новостройку.

Чтобы не говорили в пользу вторички, практика доказывает: лучше покупать новостройку. Это не только новый дом, инженерные сети, современные решения, но и колоссальная экономия на коммунальных платежах.

Совет №3 Проверьте площадь квартиры на полезность, а планировку - на функциональность.

Выбирая квартиру, покупатели, как правило, делают упор на количество комнат, но гораздо важнее обратить внимание на площадь. Действительно ли она полезная? Давайте разберемся на примере планировки 4-комнатной квартиры в жилом комплексе "Симфония".

При входе отведено место под гардеробную, которая дает еще больше свободного пространства в самой квартире. Нет проходных комнат, каждая – полноценна и продуманна. Просторная гостиная может быть: как объединена с кухней в евроформат, так и  представлять собой отдельную  комнату в зависимости от ваших предпочтений, при этом в любом случае помещения будут наполнены светом и воздухом за счет больших окон. Предусмотрено 2 санузла, вмещающие необходимое количество техники и мебели, один из которых вы можете объединить с комнатой, получив спальню с ванной.

Совет №4 Обратите внимание на логику перемещения и сценарий.

Например, в представленной 4-комнатной квартире в жилом комплексе "Жемчужина" есть четкая логика размещения помещений: санузел – рядом со спальней, гостиная – с кухней, продумана расстановка мебели и  учтено естественное освещение, а расположение дверей не "крадет" пространство, позволяя открывать одновременно вход в разные комнаты.  Как и в предыдущей планировке, между гостиной и кухней нет несущей стены, что позволяет сделать перепланировку по вашему вкусу.

Данная планировка имеет и хороший сценарий: при входе отведено место для шкафа и под гардеробную нишу, а попасть в гостиную и кухню можно, не проходя мимо спален. Предусмотрена возможность зонирования, что немаловажно, так как в перспективе количество членов семьи и предпочтения по пространству могут меняться.

Совет №5  Оцените окна и балкон.

Чем больше окна – тем лучше освещена квартира, есть ощущение "простора",  а расположение на  разные стороны света позволит вам выбрать место и вид в зависимости от настроения. Балкон можно использовать как дополнительное рабочее пространство:  мини-кабинет, зону для йоги или творчества.

Вид с 10 этажа ЖК "Симфония" на панораму города и Онежское озеро.

Совет №6 Подумайте об отделке заранее.

Строительная компания "Век" предоставляет услугу "отделка от застройщика" класса "Комфорт" или по индивидуальному дизайн-проекту. Квартира с отделкой – это удобно и практично: вы экономите свое  время на поиск квалифицированных специалистов и подбор материалов, получаете гарантию на ремонт 5 лет, а также, в случае необходимости, можете включить стоимость отделки в ипотеку.

Совет №7 Выбирайте комфортные условия оплаты.

Подавляющая часть покупателей предпочитают рассрочку, ипотеку и акцию "квартира в зачет".

В  жилых комплексах  "Симфония", "Жемчужина"  и "Каскад" учтены все вышеперечисленные пункты. Убедиться в этом лично вы можете, записавшись на индивидуальную экскурсию по новостройкам по телефону 33-00-43. Актуальная информация по ценам и планировкам всегда доступна на сайте.

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