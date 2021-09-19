На дачных участках запрещено держать сельскохозяйственных животных и птиц, решил суд

Верховный суд России запретил держать мелкую сельхозживность, в том числе, кур, на землях для садоводства.

Как сообщает «Российская газета», судебный Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила курятник на участке одной из дачниц. Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, но сумма могла быть и больше — размер штрафа назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но — не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей.

«Категория земель и вид разрешенного использования — основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования, — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли».

По ее словам, согласно закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха и выращивания для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

«Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», — подчеркнула Спиридонова.

По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к соседям и оштрафует.