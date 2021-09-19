Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

На дачных участках запрещено держать сельскохозяйственных животных и птиц, решил суд

Новости. Общество
16:44, 20 Сентября 2021
фото: А. Корнющенко/РИА Новости

Новости партнеров

Верховный суд России запретил держать мелкую сельхозживность, в том числе, кур, на землях для садоводства.

Как сообщает «Российская газета», судебный Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила курятник на участке одной из дачниц. Ее оштрафовали на 10 тысяч рублей, но сумма могла быть и больше — размер штрафа назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но — не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей.

«Категория земель и вид разрешенного использования — основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования, — пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли».

По ее словам,  согласно закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха и выращивания для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

«Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», — подчеркнула Спиридонова.

По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к соседям и оштрафует.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Колхозник
2021-09-20 17:25:52
В Верховном суде "кур не едят", конечно, им всё равно что запрещать, лишь создать помехи людям.....скоро дышать на дачах нельзя будет,микробы могут "выскочить"!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»