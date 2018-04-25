На депутата в Карелии завели уголовное дело

Бывший начальник клинико-диагностического центра БСМП, депутат Петросовета Игорь Комаров подозревается в присвоении денег за платные услуги.

Как стало известно "Вестям Карелии", Следком республики возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата", основываясь на материалах Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД республики.

По неофициальной информации Комаров подозревается в присвоении 60 тысяч рублей, которые пациенты заплатили за платные услуги. Возможно, эта сумма не окончательная.

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