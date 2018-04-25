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Новости. Криминал
15:02, 25 Апреля 2018

На депутата в Карелии завели уголовное дело

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Бывший начальник клинико-диагностического центра БСМП, депутат Петросовета Игорь Комаров подозревается в присвоении денег за платные услуги.

Как стало известно "Вестям Карелии", Следком республики возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата", основываясь на материалах Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД республики.

По неофициальной информации Комаров подозревается в присвоении 60 тысяч рублей, которые пациенты заплатили за платные услуги. Возможно, эта сумма не окончательная.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Попов
2018-04-25 15:06:18
Всем кому стыдно за грязный Петрозаводск? Кто не потерял еще совесть и ответственность пишем жалобы https://prokuratura.karelia.ru/internet-priemnaya/ Мерию г.Петрозаводска в отставку за позор за мусор грязь на тротуарах, за некрашенные дома в центре города, за немытые автобусы городские, ямы на дорогах в г.Петрозаводске. Мы че терпилы?
Мизантроп
2018-04-25 15:33:30
Попов, Сегодня с утра специально прошелся по таким же говносайтам, как и этот, в Мурманске, Вологде, Архангелське. Отовсюду доносится стон об утекшем асфальте. Бараны! Когда дойдет, что Парфен с Мирошник, такие же "эффективные", как и везде. Круговорот говна во власти! Капитализм, епта!
Гость
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