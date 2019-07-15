На дизельэлектростанции Прионежской сетевой компании потушили "пожар"

В поселке Валдай Сегежского района прошли совместные учения энергетиков и пожарных.

По "легенде" учений на поселковой дизельэлектростанции произошло возгорание, которое грозило выходом из строя энергообъекта.

Персонал ДЭС совместно с подразделением 4-го отряда федеральной противопожарной службы ликвидировали ЧП.

Была оперативно произведена эвакуация людей, приняты меры к локализации очага огня и к защите оборудования.

"Одной из целей учений была выработка у наших сотрудников навыков самостоятельно, быстро и безошибочно действовать в опасной ситуации, организованно вывести персонал в безопасное место и организовать взаимодействие с силами МЧС", - рассказал начальник отдела промышленной безопасности АО "Прионежская сетевая компания" Игорь Костин.

Во время проведения тренировки энергетики также повторили правила оказания доврачебной помощи пострадавшим и правила пользования индивидуальными средствами защиты.

Организаторы учений отметили, что все цели были успешно достигнуты и отметили слаженность действий персонала электростанции и пожарного расчета.

При проведении учений сотрудникам ДЭС еще раз напомнили, какие действия необходимо предпринимать для того, чтобы на энергообъекте не возникло реального пожара.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.