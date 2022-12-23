На дорогах Карелии массово штрафуют водителей за проезд на красный свет

Основная часть нарушений зафиксирована с помощью фото- и видеокамер, сообщили в ГИБДД Карелии.

За 11 месяцев 2022 года на дорогах Карелии дорожная полиция зарегистрировала более четырех тысяч нарушений, связанных с проездом на красный сигнал светофора. Основная часть нарушений зафиксирована с помощью фото- и видеокамер.



Так, в поселке Вилга Прионежского района 53-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя привлекли к административной ответственности.



Напомним, за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере тысячи рублей. За повторное нарушение водителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.