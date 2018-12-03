На дорогах Карелии появились камеры, недоступные антирадарам

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На особо аварийных участках дорог республики установили 10 камер "АвтоУраган-ВСМ2", сообщили в МВД Карелии.
Новые комплексы автоматической фиксации нарушений "АвтоУраган-ВСМ2" установлены:
– 11 км региональной автодороги Шуйская-Гирвас (Кондопожский район);
– 20 км региональной автодороги Петрозаводск-Суоярви (Пряжинский район);
– 25 км региональной автодороги Петрозаводск-Ошта (Приронежский район);
– 8 км федеральной автодороги "Кола"-"Подъезд к Петрозаводску" (Петрозаводск);
– 411 км федеральной автодороги "Кола" (Прионежский район, д. Половина).
– 444 км федеральной автодороги "Кола" (Прионежский район в районе перекрестка на Гирвас);
– 258 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" "Сортавальский район, п. Вуорио);
– 269 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" (Сортавальский район, п. Хелюля);
– 290 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" (Питкярантский район, поселок Рауталахти);
– 225 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" (Лахденпохья).
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