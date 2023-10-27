На дорогах Карелии работает более 200 единиц снегоуборочной техники

Дорожная техника работает во всех районах республики.

Наибольшее количество осадков погода принесла в южные районы Карелии.

На дороги республики вышли 216 единиц дорожной снегоуборочной техники. Она работает во всех районах Карелии.

Так, на расчистку региональных трасс вышли грейдеры, прицепные грейдеры, тракторы, экскаваторы-погрузчики, КамАЗы и комбинированные дорожные машины. Подрядные организации заготовили песок, реагенты, смесь песка и соли. Запасов противогололедных материалов хватит до весны, уточнили в пресс-службе правительства Карелии.

За ходом выполнения работ по зимнему содержанию дорог ведут постоянный контроль. В КУ РК «Управтодор РК» круглосуточно работает диспетчерская служба, которая собирает информацию о состоянии региональных дорог, работе техники, ДТП, погодных условиях. Эти сведения позволяют оценить работу подрядных организаций и спланировать маршруты выездов с целью контроля содержания дорог.

О плохих дорожных условиях жители Карелии могут сообщить по номеру телефона: 59-99-89.