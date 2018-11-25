На дорогах Карелии в понедельник будет скользко

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О погоде на 26 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В понедельник в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный,северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью: -4, -9 градусов, при прояснениях местами до -13 градусов. Днем: -3, -8 градуса, по северным районам местами до -11 градусов.
В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью: -5, -7 градусов. Днем: также -5, -7 градусов.
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