На дорогах Карелии в результате наездов погибли 8 пешеходов

В Госавтоинспекции Карелии обратили внимание на соблюдение водителями правил.

В 2022 году 8 человек погибли и 107 были травмированы в результате наездов на пешеходов. Такую статистику привели в Госавтоинспекции Карелии.

Так, в Медвежьегорском районе 54-летний водитель автомобиля Great Wall в нарушение не уступил дорогу пешеходу при повороте. В результате мужчина привлечён к административной ответственности.

В ГИБДД напомнили, что при повороте водитель всегда обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.