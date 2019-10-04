На дорогах Карелии в субботу будет скользко

О погоде на 5 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.



Ветер северный, северо-западный умеренный.



Ночная температура составит -1, +1 градус, днем воздух прогреется до +2, +4.

В районах Карелии будет облачная погода. Ночью в большинстве районов снег, по северо-восточным районам местами сильный. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный, на северо-востоке с порывами до сильного.



Ночью похолодает до -4, +1 градуса. Днем потеплеет до -1, +4.