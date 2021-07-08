На дороге в Карелии проверяющие нашли взбугривания и углубления

Госкомитет по жилищному и дорожному надзору проверил дороги в Кондопожском и Медвежьегорском районах и выявил нарушения.

Рейдовые мероприятия дорожного надзора прошли в Кондопожском и Медвежьегорском районах.

В ходе мероприятий на автодорогах «Подъезд к деревне Тулгуба» и «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск» выявлены нарушения требований к надлежащему содержанию автомобильных дорог в летний период.

Как сообщили в Госкомитете по дорожному надзору, при осмотре установлено наличие посторонних предметов, создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также искажений профиля дорог в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг.

На автодороге «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск» отмечено нарушение целостности верхнего настила деревянного моста.

Выявленные недостатки являются нарушением требований ГОСТов, технических регламентов и других законодательных актов по надлежащему содержанию элементов автомобильных дорог в летний период.

В адрес организации, ответственной за содержание указанных дорог, направлено предписание с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.

Исполнение предписания находится на контроле Госкомитета.