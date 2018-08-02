На дороги в одном из районов Карелии выделено почти 7 миллионов рублей

По теме
Загрузка...
В начале августа дорожники займутся участками двух дорог в Пудожском районе.
На 41 километре автодороги "Подъезд к д. Куганаволок" будут выполнены работы по восстановлению несущей способности моста через Навдоручей. В настоящее время из-за аварийного состояния грузовые автомобили по мосту не ездят, что создает проблемы, например, с доставкой дров и прочих грузов в деревню.
Кроме того, на 301 километре автодороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож будут произведены восстановительные работы в связи с обрушением насыпи.
На проведение необходимых работ Кольскому ДРСУ выделено 6,8 миллионов рублей.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
31.07.2018, 21:30
Аналитика
01.08.2018 14:56
Обществоведение
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии