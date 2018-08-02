На дороги в одном из районов Карелии выделено почти 7 миллионов рублей

В начале августа дорожники займутся участками двух дорог в Пудожском районе.

На 41 километре автодороги "Подъезд к д. Куганаволок" будут выполнены работы по восстановлению несущей способности моста через Навдоручей. В настоящее время из-за аварийного состояния грузовые автомобили по мосту не ездят, что создает проблемы, например, с доставкой дров и прочих грузов в деревню.

Кроме того, на 301 километре автодороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож будут произведены восстановительные работы в связи с обрушением насыпи.

На проведение необходимых работ Кольскому ДРСУ выделено 6,8 миллионов рублей.