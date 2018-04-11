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Новости. Общество
11:28, 11 Апреля 2018

На дорожном указателе в Карелии слово "русский" было написано с одной буквой "с"

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На дорожном указателе "Марциальные воды. Первый русский курорт" слово "русский" было написано с одной буквой "с".

Об этом факте сегодня упомянул Артур Парфенчиков на заседании Совета при главе Республики Карелия по русскому языку. Одной из тем обсуждения стало корректное написание названий объектов на дорожных указателях.

"Мы там по Марциальным водам-то исправили?" – поинтересовался губернатор у заместителя премьер-министра Ларисы Подсадник.

"Исправляем. Сняли. Переделываем", - сказал она.

"Это вообще, конечно: "Первый руСкий курорт"! – возмутился Артур Парфенчиков. - Не знаю, кто этот знак делал".

Лариса Подсадник на это сообщила, что "у руководителя фирмы нерусская фамилия".

"Сейчас, как ни странно, руководители с нерусскими фамилиями иногда лучше говорят, чем Ивановы, Петровы и Сидоровы, - заметил на это глава Карелии. – Здесь фамилия никакого значения не имеет, было бы желание".

Вместе с тем один из участников заседания сообщил, что составитель "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимир Даль считал, что написание слова "русский" с одной "с" - единственно верное.  

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-04-11 12:00:51
Пятая колонна и в образовании окопалась, гадит.
Беня
2018-04-11 11:41:32
Это не шо иное, фино-угорская бережливость, присущая в Карелии почти всем (даже мне), мог бы и догадаться. Люди одну букву из семи сэкономили, а это, ни много ни мало, целых 14%. Я бы этот успешный кейс включил в учебники по менеджменту :)
кир
2018-04-11 11:39:31
"Что вы хотите от лесничего" Оперетта "Летучая мышь", И.Штраус.
Гость
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