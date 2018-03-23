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Новости. Общество
14:00, 23 Марта 2018

На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс

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Депутаты Петросовета разрешили застройку участка на Древлянке, на котором инвестор готов возвести спортивное сооружение.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты изменили назначение территории на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова с зоны коммунально-складских объектов на зону общественно-деловой застройки районного значения.

Сообщается, что это решение было принято в интересах компании, которая планирует построить на Древлянке физкультурно-оздоровительный центр.

Как пояснили в Петросовете, речь идет о крупном гимнастическом комплексе. Под строительство предполагается выделить землю рядом с гипермаркетом "ЦСК".

Подробнее о месте постройки гимнастического комплекса рядом с ЦСК читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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