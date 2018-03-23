На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс

Депутаты Петросовета разрешили застройку участка на Древлянке, на котором инвестор готов возвести спортивное сооружение.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты изменили назначение территории на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова с зоны коммунально-складских объектов на зону общественно-деловой застройки районного значения.

Сообщается, что это решение было принято в интересах компании, которая планирует построить на Древлянке физкультурно-оздоровительный центр.

Как пояснили в Петросовете, речь идет о крупном гимнастическом комплексе. Под строительство предполагается выделить землю рядом с гипермаркетом "ЦСК".

Подробнее о месте постройки гимнастического комплекса рядом с ЦСК читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".