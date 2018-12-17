На движимое и недвижимое имущество должников за ЖКУ накладывают арест

За долги перед КРЦ по коммунальным платежам наложен арест на регистрационные действия с автомобилями шести тысяч петрозаводчан, также наложен арест на регистрационные действия с недвижимым имуществом пятидесяти шести петрозаводчан.

Должник не сможет продать или подарить автомобиль, квартиру и т.д.

Тем, кто должен "РКС-Петрозаводск" за услуги водоотведения и водоснабжения, уже начали устанавливать заглушки на канализацию.

ООО "КРЦ" передали подрядчикам около 500 заявок на ограничение канализации в декабре. Заглушки устанавливают дистанционно, без доступа в квартиру, а для того, чтобы ее снять должнику придется заплатить девять тысяч рублей – за работу и материалы, а прежде еще и полностью погасить долг или оформить рассрочку.

Также в силу вступил новый закон, позволяющий взыскивать долги без судебных приставов, если сумма долга не превышает 100 тысяч рублей (раньше эта сумма не превышала 25 тысяч рублей). Теперь судебное решение можно принести по адресу места получения дохода, а там уже проконтролируют, чтобы долг был выплачен полностью и вовремя.

Если сейчас у вас нет возможности оплатить долг, то вы всегда можете оформить рассрочку в Центре единого обслуживания (ул. Варламова, 9 или ул. Гоголя, 60). Режим работы ЦЕО: с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, сб-вс выходной, тел.: 56-04-31.