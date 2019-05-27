На центральной улице Петрозаводска запретят остановку машин

Остановку всех транспортных средств запретят частично на улице Анохина и на проспекте Ленина, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска информирует водителей о предстоящем изменении в схеме организации движения в центре города.

С 17 июня будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Анохина.

Остановка всех транспортных средств запрещается по четной стороне улицы при подъезде к пересечению с пр. Ленина вдоль всего здания ПетрГУ.

Также с 17 июня будет запрещена остановка автомобилей еще на одном участке улицы Анохина.

Остановка всех транспортных средств запрещается по четной стороне улицы от перекрестка с пр. Ленина вдоль реставрируемого здания бывшей детской поликлиники до поворота во двор дома №26.

Ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, а также для улучшения пропускной способности и проведения уборки улицы.