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Новости. Экономика
19:22, 22 Ноября 2019
фото: © ТРК “ЛОТОС PLAZA”

На эти дни ничего не планируйте: в ТРК "ЛОТОС PLAZA" легендарные скидки "Black sale"

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Самая долгожданная распродажа года начнется уже совсем скоро - последние дни ноября в ТРК "ЛОТОС PLAZA" пройдут под лозунгом "Black sale"!

С 29 ноября по 1 декабря в торгово-развлекательном комплексе пройдет акция грандиозных скидок и уникальных предложений! Только в эти три дня в магазинах и кафе торгово-развлекательного комплекса вас будут ждать скидки до 80%! Модная одежда, стильные аксессуары для дома, ювелирные изделия, косметика и парфюмерия - это далеко не все, что можно себе позволить по самым привлекательным ценам. Самое время побаловать себя и купить подарки близким, тем более что Новый год не за горами!

Три дня скидок "Black sale" - отличный повод не только познакомиться с новыми брендами и услугами, но и сэкономить на покупках. Такое нельзя пропустить!

Полный список магазинов, участвующих в акции опубликован в группе ТРК “ЛОТОС PLAZA” во “ВКонтакте”.

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