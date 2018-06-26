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Новости. Общество
16:53, 26 Июня 2018

На этой неделе в Петрозаводске завершится ямочный ремонт

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Всего отремонтировано около 15 тысяч квадратных метров дорог.

В этом году право на выполнение "ямочного ремонта" в Петрозаводске выиграла компания "Онегодорстрой". Общий объем, согласно контракту, превышает 15 тысяч квадратных метров, сообщили в городской администрации. Работы уже завершены на проспектах Ленина и Карла Маркса, улицах Кирова, "Правды", Ригачина, Онежской флотилии, Антонова, Сыктывкарской, на Лососинском шоссе и на других объектах. 

В настоящее время определяются те участки дорог, восстановление которых будет произведено до окончания этой недели. Подрядчик завершит работы по муниципальному контракту к концу недели. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
korsarnight
2018-06-26 16:58:20
Весело... а где его делали то? Первомайский, Шотмана в ямах как были так и остались... Ямочный ремонт завершается, а ям то меньше вроде и не стало... :)
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