Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
14:48, 15 Июня 2018

На фестиваль "Моё Прионежье" будут организованы бесплатные автобусы

По теме

Лучшие звонари России вновь соберутся на острове Кижи
15.06.18 15:52
Игорь Корнелюк выступит в Петрозаводске в День города
15.06.18 13:55
Новый кинозал в карельском поселке открыли показом фильма Данилы Козловского
14.06.18 18:40
Все новости
Загрузка...

На фестиваль в лагере "Дружба" можно будет добраться из Петрозаводска на бесплатном автобусе.

Как ранее сообщалось, на фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы,  фольклорные группы и ансамбли города  Петрозаводска и Прионежского района. Изюминкой фестиваля станет выступление Вадима Якушева, финалиста программы "Шоу-голос на Первом канале.

Фестиваль пройдет 16 июня с 14.00 до 21.00.

Для гостей фестиваля организован бесплатный транспорт.


г. Петрозаводск – с. Деревянное

Место отправления

Время отправления

г. Петрозаводск

ж/д вокзал

13.00

15.00

17.00

19.00

г. Петрозаводск

(Администрация Прионежского района, ул. Правды-14)

 

13.10

 

15.10

 

17.10

 

19.10

д. Ужесельга

(центральная автобусная остановка)

13.20

15.20

17.20

19.20

 

с. Деревянное – г. Петрозаводск

(Проезд бесплатный)

Место отправления

Время отправления

с. Деревянное

14.00

16.00

18.00

20.00

По теме

Лучшие звонари России вновь соберутся на острове Кижи
15.06.18 15:52
Игорь Корнелюк выступит в Петрозаводске в День города
15.06.18 13:55
Новый кинозал в карельском поселке открыли показом фильма Данилы Козловского
14.06.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:57
Обществоведение
"Мы съедем – о нас забудут"
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
Имперские замашки 5
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»