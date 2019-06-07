На фестивале "Мое Прионежье" в Карелии выступят участники шоу "Голос" и "Ты супер!"

Большой летний фестиваль "Моё Прионежье" пройдет 12 июня в Деревянном, сообщили в администрации Прионежского района.

В День России с 14.00 до 20.00 в с. Деревянное на центраьной площади пройдет большой летний фестиваль "Моё Прионежье".



Организаторам фестиваля являются администрация Прионежского муниципального района и МУ "Прионежский районный центр культуры".

Гостей мероприятия ждёт яркая и фееричная программа, анимационная программа для детей, торговые ряды и многое-многое другое.



На фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Прионежского района, Петрозаводска и других районов Карелии.

Выступят участник шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев и полуфиналистка международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер!" Елизавета Елина.



Фестиваль проводится с целью укрепления межрайонного и межпоселенческого культурного сотрудничества, поддержки талантливых исполнителей и творческих коллективов.



Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию и носит социальный характер.

Вход на мероприятие свободный.