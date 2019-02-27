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Новости. Культура
08:40, 27 Февраля 2019
фото: Йонатан Синдел/ТАСС

На фестивале "Русская музыка" выступит заслуженный артист Карелии и хор Пятницкого

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Фестиваль пройдет в Великом Новгороде. Участие в нем примут музыканты с мировым именем, а также заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий.

Фестиваля искусств "Русская музыка" пройдет в Новгородской областной филармонии с 3 по 22 марта.

Со своими номерами выступят музыканты из Мюнхена и Майами, легендарный русский народный хор им. М.Е. Пятницкого. На одной сцене с великими российскими и мировыми музыкантами выступит заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий из Петрозаводска, пишет издание "Наши новости".


Минкультуры Карелии

В этом году фестиваль отмечает большой юбилей, ему исполняется 50 лет. И такую дату организаторы отметят шестью концертами разнообразной тематики. Зрителей ждет все разнообразие жанров: от классики балета, до шедевров русской культуры и лучших образцов пианистической школы

 

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