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Новости. Общество
17:20, 31 Мая 2018

На форуме "Карельская жемчужина" обсудят лечение заболеваний внутренних органов

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Медицинский форум "Карельская жемчужина" посветят актуальным вопросам совершенствования медицинской помощи, сообщили в Минздраве республики.

Мероприятие пройдет 6-7 июня в Петрозаводске в гостинице Piter Inn.

В работе форума примут участие специалисты медицинского института Петрозаводского государственного университета, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главные внештатные специалисты Минздрава Карелии, врачи учреждений здравоохранения Петрозаводска и районов республики.

Программа форума предполагает обсуждение вопросов диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, вопросы педиатрии, неонатологии, неврологии, медицинской реабилитации, гастроэнтерологии, гепатологии, инфектологии, клинической лабораторной диагностики и др.

Начало в 10.00.

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