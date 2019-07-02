На глубоководном аппарате Минобороны в Североморске погибли 14 моряков

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В России 14 подводников погибли на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля из-за пожара.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды.
Аппарат находится на базе в Североморске Мурманской области.
Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. ЧП возникло при проведении биометрических измерений. Люди погибли от отравления продуктами горения, отмечает РИА Новости.
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