На горе в Сортавале устанавливают 5-метровую фигуру ангела

Евангельские христиане решили "поднять на молитву страну" с помощью арт-объектов в Карелии и на Камчатке.

Жители карельского города Сортавала с удивлением узнали о появлении странного постамента в парке на горе Кухавуори. Как выяснилось, этот приладожский город выбран одной из двух площадок для установки 5-метровых фигур бронзовых ангелов-хранителей. Вторая площадка расположена на Камчатке.

Рядом с постаментом на горе Кухавуори размещен аншлаг с таким сообщением: "Уважаемые жители и гости города Сортавала! На этом месте с мая 2019 по август 2019 будут проводиться работы по установке арт-объекта "Ангел Хранитель". В связи с этим проход через строительную площадку будет закрыт. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Данный проект осуществляется при поддержке и согласовании с администрацией города Сортавала".

Как утверждают в социальных сетях, этот проект горожане не видели и не обсуждали. По словам местных жителей, за инициативой установить арт-объект в Сортавале стоит Ассоциация христианских евангельских церквей "Союз христиан", а цель проекта заключается в том, чтобы "поднять на молитву всю страну". "Планируется установить статуи бронзовых ангелов-хранителей в карельской Сортавале и на Камчатке. Две обращенных друг к другу скульптуры, одна на Западе, другая на Востоке, призваны символизировать заботу Господа о России, напоминая ветхозаветный Ковчег, где являлась слава Божья", - говорится на сайте "Союза христиан".