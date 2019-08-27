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Новости. Общество
16:55, 27 Августа 2019
фото: © "Сортавала. Исторический город" / vk.com/club161842992

На горе в Сортавале устанавливают 5-метровую фигуру ангела

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Евангельские христиане решили "поднять на молитву страну" с помощью арт-объектов в Карелии и на Камчатке.

Жители карельского города Сортавала с удивлением узнали о появлении странного постамента в парке на горе Кухавуори. Как выяснилось, этот приладожский город выбран одной из двух площадок для установки 5-метровых фигур бронзовых ангелов-хранителей. Вторая площадка расположена на Камчатке.

Рядом с постаментом на горе Кухавуори размещен аншлаг с таким сообщением: "Уважаемые жители и гости города Сортавала! На этом месте с мая 2019 по август 2019 будут проводиться работы по установке арт-объекта "Ангел Хранитель". В связи с этим проход через строительную площадку будет закрыт. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Данный проект осуществляется при поддержке и согласовании с администрацией города Сортавала".

Как утверждают в социальных сетях, этот проект горожане не видели и не обсуждали. По словам местных жителей, за инициативой установить арт-объект в Сортавале стоит Ассоциация христианских евангельских церквей "Союз христиан", а цель проекта заключается в том, чтобы "поднять на молитву всю страну". "Планируется установить статуи бронзовых ангелов-хранителей в карельской Сортавале и на Камчатке. Две обращенных друг к другу скульптуры, одна на Западе, другая на Востоке, призваны символизировать заботу Господа о России, напоминая ветхозаветный  Ковчег, где являлась слава Божья", - говорится на сайте "Союза христиан".    

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-08-27 19:28:31
Заставь дурака Богу молиться...
stranger
2019-08-27 18:14:26
Если вы ничего не смыслите в науках, попробуйте религию.
Мизантроп
2019-08-27 17:31:03
Галоперидолу просят ваши сердца!
елпидифор
2019-08-27 17:10:32
Поддерживаю! Уж лучше, чем стереотипы, что втыкают ныне на каждом километре. Эх, гигантского Спасителя от Церетели нам не хватает на Лойострове в Петрозаводской губе - все туристы наши были бы. А то томится неприкаянная статуя этого ваятеля, так и не дождавшись заказчика. Он уж готов ее даром отдать.
Os
2019-08-27 18:00:32
На Лойостров трудно попасть, тогда надо там пристань делать, и рейсы катеров, как к статуе Свободы.
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