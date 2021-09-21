На границе Карелии остановили трех дальнобойщиков, прятавших вкусный финский сыр в грузовиках

Трех дальнобойщиков-сыровозов задержали на пункте пропуска Вяртсиля и оштрафовали, сообщили в Карельской таможне.

В ходе таможенного контроля в пункте пропуска Вяртсиля на въезде в Карелию при осмотре одного из грузовиков было установлено, что в технологических нишах водительской кабины находится четыре заводские упаковки сыра, вложенные во внутреннее пространство пластиковой панели над лобовым стеклом.

Во втором грузовике упаковки сыра в количестве десяти были спрятаны в нишах для установки динамиков. Водитель третьего грузовика попытался спрятать килограмм сыра также в нише для динамика.

Во всех случаях в отношении российских дальнобойщиков были возбуждены дела об административных правонарушениях за провоз незадекларированных товаров.

Данное правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере 2,5 тысячи рублей.