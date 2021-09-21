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На границе Карелии остановили трех дальнобойщиков, прятавших вкусный финский сыр в грузовиках

Новости. Происшествия
16:53, 30 Сентября 2021
фото: © Карельская таможня

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Трех дальнобойщиков-сыровозов задержали на пункте пропуска Вяртсиля и оштрафовали, сообщили в Карельской таможне.

В ходе таможенного контроля в пункте пропуска Вяртсиля на въезде в Карелию при осмотре одного из грузовиков было установлено, что в технологических нишах водительской кабины находится четыре заводские упаковки сыра, вложенные во внутреннее пространство пластиковой панели над лобовым стеклом.

Во втором грузовике упаковки сыра в количестве десяти были спрятаны в нишах для установки динамиков. Водитель третьего грузовика попытался спрятать килограмм сыра также в нише для динамика.

Во всех случаях в отношении российских дальнобойщиков были возбуждены дела об административных правонарушениях за провоз незадекларированных товаров.

Данное правонарушение влечет за собой наложение административного штрафа в размере 2,5 тысячи рублей.

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Комментарии

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Grek
2021-09-30 17:06:00
Мафия бессмертна и тоже жрать хочет .
Mikko Merimies
2021-09-30 17:05:09
Если бы задекларировали, 100 евро пошлины заплатили-зато сыр привезли.
Гриша
2021-09-30 16:59:12
Вкусный штраф
Гость
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