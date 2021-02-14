На границе Карелии поймали молодого москвича, который готовился убежать в Финляндию

Нарушителю выписали предостережение, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Карелии.

В октябре 2020 года сотрудники пограничного управления Карелии в пограничной зоне на территории Сортавальского района задержали гражданина РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанным лицом является 35-летний житель Москвы, который готовился сбежать в Финляндию. Действия москвича создавали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации".

В целях предупреждения совершения преступления начальник пограничного управления объявил жителю Москвы официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.

Санкция по указанной статье составляет до двух лет лишения свободы.