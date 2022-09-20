На границе с Финляндией ребенка развернули назад и лишили визы

На финской границе разворачивают людей, следующих на лечение и к родственникам.

Финляндия закрылась не только от туристов. Попасть в страну непросто даже тем, кто есть в списке официальных исключений или летит из другой страны шенгенской зоны. «Фонтанка» собрала странные случаи.

Финская таможня педантично ведет ежедневный учет отказников. В начале сентября в день было в среднем до 8–15 отказов во въезде в страну на три-четыре тысячи въезжающих россиян. 30 сентября, когда граница для туристов официально закрылась, число отказов резко увеличилось до 249 в день.

1 октября отказов было уже 173, 2 октября — 106, 3 октября — 65. При том что поток въезжающих упал в разы, с 8 585 человек 24 сентября, при 8 отказах (0,09%), до 784 человек 4 октября, при 69 отказах (8,8%).

Понять резкий всплеск отказов в первые дни можно — и финские пограничники, и россияне притирались к новым правилам. Согласно разъяснениям, опубликованным на сайте финской пограничной службы, въезд для граждан России ограничен с туристической целью по визе как в саму Финляндию, так и для транзита в другие страны шенгенской зоны. То есть поехать в Париж через Хельсинки тоже запрещено. Но не все об этом знали.

Исключения описаны довольно четко. Это россияне с ВНЖ в Финляндии, в государстве — члене ЕС, в государстве — члене Европейской экономической зоны или в Швейцарии и обладатели долгосрочных виз типа D. А кроме того, специальные группы: члены семей, прибывающие на работу и лечение, транспортно-логистический персонал, деловые путешественники, студенты, собственники недвижимости, персонал дипмиссий.

При этом, как уточнили в посольстве республики, «Финляндия вправе отменить на границе выданную ею визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. А в разъяснении пограничников отдельно отмечается, что «решение о разрешении на въезд всегда будет принято в соответствии с пограничным контролем», а «финская пограничная служба не выдает предварительных разрешений на въезд в Финляндию».

Поэтому в итоге с запретом на въезд в страну сталкиваются в том числе обладатели ВНЖ стран ЕС и те, кто едет, как казалось, по описанным выше основаниям. В многотысячных чатах путешественников «На Границе» и в «Финляндия на выходные» есть рассказы первых пострадавших.

Ксения в октябре пыталась въехать в Финляндию с медицинским приглашением — в стоматологию. В итоге лишилась визы. Не помог даже брат с ВНЖ.

«Мне аннулировали визу финскую пятилетнюю, параграф I — «угрожаю международным отношениям Финляндии». Был визит к врачу и документы с собой, сказали, что недостаточно. Тогда брат выслал приглашение, что остановлюсь у него. Но заявили, что нет оснований для въезда», — описала девушка.

Отметим, что к родственникам ездить в Финляндию можно, но по восходящей или нисходящей линии. То есть к родителям, детям, бабушкам и дедушкам. Разрешены и визиты к финским медикам, но если только лечение началось до введения ограничений.

Олег рассказал, как аннулировали визу его несовершеннолетнего ребенка, который ехал в Финляндию с матерью. В Россию пришлось в итоге вернуться обоим.

По его словам, женщина ехала на машине в Иматру, к дочери, живущей в Финляндии с В. Ж. Но несовершеннолетнему аннулировали визу — нет оснований для въезда к сестре.

Кирилл в группе «В Финляндию на выходные» рассказал о том, как к нему на выезде в Россию пограничники подсадили упорного мужчину, который дважды пытался пересечь границу Финляндии.

«2 октября мне подсадили на финской пограничники пассажира с аннулированным пятилетним шенгеном. Он два раза пытался въехать, добился аннуляции. Было приглашение от финского музея на работу, но виза у него тип С. Финны попросили его привести все документы в соответствие с требованиями, он на следующий день опять пытался заехать, на что и получил отказ и аннуляцию», — рассказал Кирилл.

Те же проблемы у тех, кто прибывает в Финляндию самолётом или даже путешествует внутри шенгенской зоны. «Фонтанка» рассказывала, как пять человек с российскими паспортами в аэропорту Дюссельдорфа не смогли улететь своим рейсом в Хельсинки. Компания FinnAir отказала им в регистрации. Им не помогла даже полиция.