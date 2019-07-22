ФОТО: На границе с Карелией медведь задрал лося

Нападение хищника запечатлела камера финских пограничников.

В минувшую субботу, 20 июля, система наблюдения финских пограничников запечатлела схватку медведя с лосем, которая произошла недалеко от многостороннего автомобильного пункта пропуска "Куусамо-Суоперя" на карельском участке российско-финляндской границы. Медведь напал на лося прямо перед объективом камеры.

По словам офицера Пограничной службы Финляндии Юсси Воутилайнена, хищник убил животное и оставил его протухнуть. Теперь медведь ходит на это место питаться, и финские пограничники обходят его стороной, рассказал Воутилайнен финской телекомпании Yle.