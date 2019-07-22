ФОТО: На границе с Карелией медведь задрал лося

Новости по теме
Загрузка...
Нападение хищника запечатлела камера финских пограничников.
В минувшую субботу, 20 июля, система наблюдения финских пограничников запечатлела схватку медведя с лосем, которая произошла недалеко от многостороннего автомобильного пункта пропуска "Куусамо-Суоперя" на карельском участке российско-финляндской границы. Медведь напал на лося прямо перед объективом камеры.
По словам офицера Пограничной службы Финляндии Юсси Воутилайнена, хищник убил животное и оставил его протухнуть. Теперь медведь ходит на это место питаться, и финские пограничники обходят его стороной, рассказал Воутилайнен финской телекомпании Yle.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
16.07.2019, 13:09
18.07.2019, 16:19
Аналитика
Сегодня 15:48
Обществоведение
Сына судьи Лахденпохского района арестовали за избиение сотрудника Росгвардии.
Сегодня 11:25
19.07.2019 13:25
16.07.2019 13:09
15.07.2019 12:54
Чтиво
Сегодня 12:58
Личное мнение
Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму.
18.07.2019 16:19
18.07.2019 11:34
18.07.2019 11:31
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии