На границе с Карелией остановили финна с опасными яйцами

Житель Финляндии вез сырую свинину в маринаде и 6 куриных яиц, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Гражданин Финляндии 13 мая следовал из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП "Люття". С собой он вез сырую свинину в маринаде (в заводской упаковке) весом 0,45 кг и 6 куриных яиц.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз у собственника товаров не было.

Был составлен протокол об административном нарушении.

Продукция возвращена в Финляндию.