На границе с Карелией развернулась драма с ранеными медведями

Добровольцы пытаются спасти зверей от отстрела.

В приграничном финском регионе Северная Карелия, расположенном по соседству с российской Карелией, развернулась настоящая драма вокруг раненых медведей. Как сообщила Yle, в Лиексе в капкан для мелких животных попал медведь, который бродит по лесу с двумя годовалыми медвежатами. А в районе Эно в такой же капкан угодила медведица, у которой четыре маленьких медвежонка. Их несколько недель пытались найти в лесу, но безрезультатно. Теперь финская полиция дала добро на отстрел всех, кроме двух годовалых медвежат.

Однако группа добровольцев из различных общественных организаций выразила намерения найти медведей и постараться либо спасти им жизнь, либо усыпить их более гуманным способом. Полиция утверждает, что у добровольцев нет необходимых разрешений, в первую очередь на использование усыпляющих веществ, и не дает разрешение на участие в операции.