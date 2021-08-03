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На границе с Карелией развернулась драма с ранеными медведями

Новости. Происшествия
10:12, 06 Августа 2021
фото: полиция Финляндии/Yle.fi

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Добровольцы пытаются спасти зверей от отстрела.

В приграничном финском регионе Северная Карелия, расположенном по соседству с российской Карелией, развернулась настоящая драма вокруг раненых медведей. Как сообщила Yle, в Лиексе в капкан для мелких животных попал медведь, который бродит по лесу с двумя годовалыми медвежатами. А в районе Эно в такой же капкан угодила медведица, у которой четыре маленьких медвежонка. Их несколько недель пытались найти в лесу, но безрезультатно. Теперь финская полиция дала добро на отстрел всех, кроме двух годовалых медвежат.

Однако группа добровольцев из различных общественных организаций выразила намерения найти медведей и постараться либо спасти им жизнь, либо усыпить их более гуманным способом. Полиция утверждает, что у добровольцев нет необходимых разрешений, в первую очередь на использование усыпляющих веществ, и не дает разрешение на участие в операции.

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Комментарии

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кир
2021-08-06 12:29:59
Пофиг их делишки. Они ещё сполна не ответили за злодеяния во время войны.
театральный критик
2021-08-06 10:19:43
В соседней финляндии с таким же климатом.
Бриг
2021-08-06 10:35:10
театральный критик, но с другими чиновниками и прочей накипи .
театральный критик
2021-08-06 11:15:06
Бриг, какой накипи ? У нас в Карелии вода мягкая. Сразу видно, что хохол.
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